Nach «Köpfung» von Journalistin : Tamedia erstattet Anzeige gegen Berner Reitschüler

Als Reaktion auf ein Interview haben Aktivisten der Berner Reitschule eine Tamedia-Journalistin in einem Meme «geköpft». Das Medienunternehmen reicht nun Strafanzeige ein.

In einem Interview mit dem langjährigen «Spiegel»-Chefredaktor Stefan Aust in der «Sonntagszeitung» stellte Journalistin Michèle Binswanger fest: «Der Vorwurf, rechts zu sein, kann ein gesellschaftliches Todesurteil sein.» Eine Aussage, an der sich die anonyme Onlineplattform «Megafon Reitschule Bern» störte. Auf Twitter veröffentlichte sie ein Meme, auf dem Binswangers Kopf durch eine Guillotine abgetrennt wurde.