Landsmann erschossen : Tamile kassiert 15 Jahre Gefängnis und 12 Jahre Landesverweis

Wegen vorsätzlicher Tötung ist ein 50-jähriger Tamile zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Er hatte im Oktober 2016 einen Landsmann erschossen.

Vor dem Amtsgericht Solothurn-Lebern stand diese Woche ein 50-jähriger Tamile, der des Mordes an einem Landsmann beschuldigt wurde. Gemäss Anklageschrift war es am 25. Oktober 2016 in der Solothurner Bahnhofsunterführung zunächst zu einem Streit zwischen dem Beschuldigten und dessen ehemaligem Mitarbeiter gekommen, wie die «Solothurner Zeitung» berichtet. Letzterer habe in einem Foodshop zu Werbezwecken Produkte fotografiert. Den Beschuldigten, der zu diesem Zeitpunkt in der Filmherstellung und im Handel mit tamilischen Produkten tätig war, machte das wütend – er erachtete Solothurn als «sein Gebiet».