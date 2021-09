Neuer Steuersatz - Tampons, Menstruationscups und Binden sollen günstiger werden

Der Bundesrat will den Steuersatz für Produkte der Monatshygiene senken.

Schweizer Frauen dürften bald weniger für Hygieneprodukte zahlen: Der Steuersatz für Produkte der Monatshygiene soll gesenkt werden. Das schreibt der Bundesrat am Freitag in der Botschaft zur Änderung des Mehrwertsteuergesetzes.

Wann genau die Reform in Kraft tritt, ist im Moment aber noch nicht klar. Die Gesetzesrevision geht nun zuerst ans Parlament. «Aktuell gehen wir davon aus, dass die Reform entweder am 1. Januar 2023 oder 2024 in Kraft tritt», heisst es weiter.