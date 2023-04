Klimagesetz: SVP sauer über Tamy Glauser, Bastian Baker & Co im Ja-Lager

Moderatorin Christa Rigozzi mischt sich in die Politik ein, will ihr Engagement aber vorderhand nicht kommentieren.

Der Musiker Bastian Baker kämpft ebenfalls fürs Klima. Aktuell befinde er sich aber «weit weg» in den Ferien, lässt er ausrichten.

Die SVP ärgert sich über die «privilegierten Menschen», welche selbst auch in die Ferien fliegen.

Prominente mischen sich in den Abstimmungskampf zum Klimagesetz ein.

Soll die Schweiz bis 2050 klimaneutral werden und alte Heizungen mit Staatsgeldern ersetzen? Darüber entscheidet die Stimmbevölkerung am 18. Juni. Die SVP hat das Referendum gegen den Gegenvorschlag zur Gletscherinitiative ergriffen und steht allen anderen Parteien und dem Bundesrat gegenüber .

SVP-Graber ärgert sich über «privilegierte Menschen»

Der Walliser Politiker ergänzt aber: «Die Leute müssen dann selbst entscheiden, wie glaubwürdig privilegierte Menschen sind, welche als Sportler, Musiker oder Models in der Welt herumjetten.»

Bastian Baker habe er etwa 2018 in Florida bei einem Konzert von Shania Twain als Vorband gesehen. Graber spielt aber wohl vor allem auch auf Tamy Glauser an. Das Model reist oft und befindet sich aktuell in Thailand, wie Beiträge auf Instagram zeigen.