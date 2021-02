Auch Tamy Glauser will für sich keine geschlechtsspezifischen Pronomen mehr.

Dass nonbinäre Personen auf Englisch mit «they/them» angesprochen werden möchten, hat sich in den letzten Jahren verbreitet.

«Wär ich der/die/das Tamy, würde ich mich in einer Therapie von Christenfanatikern konvertieren lassen. Und so ein Ding soll Model sein» steht auf dem Schild, das Tamy Glauser auf Instagram in die Kamera hält. Dazu schreibt Glauser: «Wir sind sicher anders, aber nicht weniger wert.» Dazu postet das Model weitere Bilder von Menschen, die Schilder zeigen, auf denen Hasskommentare stehen.