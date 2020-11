Weshalb sie sich dazu entschieden haben, getrennte Wege zu gehen, haben die zwei in ihrem Instagram-Post vom Dienstagmittag nicht verraten.

Auch wenn Dominique Rinderknecht (31) und Tamy Glauser (35) künftig «beste Freundinnen» bleiben wollen: So verliebt wie hier im Juni 2017 werden wir das frisch getrennte Paar künftig vermutlich nicht mehr sehen.

Am Dienstagmittag haben Dominique Rinderknecht (31) und Tamy Glauser (35) via Instagram ihre Trennung bekannt gegeben.

Ihr erster Instagram-Post

Tamy liess sich in der Onlinewelt etwas mehr Zeit und verfasste ihren ersten Pärli-Post erst im darauffolgenden Jahr.

Ihr erster gemeinsamer DJ-Gig

Als DJ-Duo Tamynique legen die Bernerin und die Zürcherin jeweils gemeinsam auf. Ihren ersten Auftritt hatten sie an der Street Parade vor zwei Jahren. «Es war ein unglaublicher Anfang von etwas, das wir zusammen entdeckt haben. Wir beide haben eine neue Leidenschaft gefunden und das Beste daran: Wir können es gemeinsam tun!», so die beiden damals auf ihrem Pärli-Insta-Account.

Fortan wollen die beiden weiterhin gemeinsam auftreten, wie sie in ihrem Trennungs-Post festhalten.

Ihre legendären Pärli-Kostüme

Was uns nach ihrer Trennung definitiv fehlen wird: ihre Partnerinnen-Verkleidungen. So wie dieser legendäre Halloween-Look aus 2017: Tamy als Mal-Tutorial-Master Bob Ross, Dominique als dessen Gemälde.

Oder diese «Fear and Loathing in Las Vegas»-Neu-Inszenierung von 2018.

Ihre umwerfenden Fashion-Shootings

Ein Anblick, dem wir ebenfalls nachtrauern: Tamynique in Fashion-Editorials, wie hier in einem Look von Saint Laurent.