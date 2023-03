Tanga Comeback | Ist der String die Trend-Unterwäsche in 2023?

In der Mode wiederholt sich alles irgendwann wieder. Der Tanga aber hatte in den letzten Jahren in der Modebranche eine intensivere On-/Off-Beziehung als Cardi B und Offset. Seine Blütezeit war - wie vieles, was heute wieder Trend wird - in den späten 90er/ frühen 2000ern. Dort wurde er von Stars wie Halle Barry, Paris Hilton und Christina Aguilera populär gemacht.