Minneapolis

Tanklastwagen fährt in Menschenmenge

Bei einer friedlichen Demonstration in Minneapolis ist Panik ausgebrochen. Ein LKW-Fahrer steuerte direkt auf die Menschenmenge zu.

Die Lage in der US-Stadt Minneapolis scheint nach dem gewaltsamen Tod eines Afroamerikaners weiter zu eskalieren. Bei einer friedlichen Demonstrationen auf einer gesperrten Fernstrasse sei ein Tanklastzug in die Menschenmenge gefahren, berichtete ein Augenzeuge der Nachrichtenagentur Reuters am Sonntag. Nach offiziellen Angaben wurde kein Kundgebungsteilnehmer verletzt.