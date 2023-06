Regionalgericht Biel: Urteil im Prozess gegen Feuerwehrmann

Auf einer Kreuzung in Nidau BE kollidierten im September 2021 ein Tanklöschfahrzeug und ein Auto. Die junge Lenkerin des Wagens wurde in der Folge schwer verletzt.

Anfang September 2021 kam es auf dem Guido-Müller-Platz in Nidau BE zu einer Kollision zwischen einem Löschfahrzeug der Feuerwehr und einem Auto.

Das Regionalgericht Berner Jura-Seeland hat am Mittwoch einen 52-jährigen Berufsfeuerwehrmann wegen fahrlässiger schwerer Körperverletzung und Widerhandlung gegen das Strassenverkehrsgesetz schuldig gesprochen. Er wurde zu einer Geldstrafe in Höhe von 25 Tagessätzen zu je 160 Franken verurteilt, bedingt mit einer Probezeit von zwei Jahren. Hinzu kommt eine Busse in Höhe von 800 Franken. Die Geschädigte erhält eine Entschädigung in Höhe von 7124 Franken.