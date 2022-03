Deutschland : Tankstellen-Mitarbeiter wegen Maske erschossen – Prozess gegen 50-Jährigen

Weil er zum Tragen einer Schutzmaske aufgefordert wurde, schoss Mario N. einem 20-Jährigen kaltblütig ins Gesicht. Jetzt muss sich der Täter wegen heimtückischen Mordes vor Gericht verantworten.

Der Anklage zufolge soll sich Mario N. am 18. September beim Bezahlen an einer Tankstelle in Idar-Oberstein mit dem 20 Jahre alten Kassierer Alex W. um die Maskenpflicht gestritten haben. Der Tatverdächtige habe die Tankstelle ohne die Ware verlassen. Zu Hause habe er sich immer mehr über die Situation in der Tankstelle geärgert und beschlossen, die Sache nicht auf sich beruhen zu lassen.