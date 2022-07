Exklusiv-Deal: Tankstellenbetreiber sauer – Reka nur bei Avia, BP und Coop einlösbar

Autofahrerinnen und Autofahrer leiden unter den hohen Benzinpreisen. Etwas billiger ists mit den Checks oder der Karte der Schweizer Reisekasse (Reka). Denn viele Firmen bieten das Reka-Geld ihren Angestellten mit grossen Preisnachlässen an. Laut Reka im Schnitt mit 20 Prozent. Auch mit der Coop-Supercard gibts drei Prozent Rabatt auf Reka-Guthaben.

«Bei uns würden Kundinnen und Kunden doppelt profitieren»

Dabei seien seine und andere unabhängige Tankstellen meist günstiger als grosse Anbieter, obwohl sie den Treibstoff von denselben Lieferanten beziehen. «Wir arbeiten nur zu zweit, deshalb haben wir fast keine Personalkosten. Mit Reka-Checks würden Kundinnen und Kunden bei uns von tieferen Preisen und zusätzlichen Rabatten und damit gleich doppelt profitieren», so B.

Er verstehe nicht, warum die ursprünglich von den Gewerkschaften und dem Fremdenverkehrsverband gegründete Genossenschaft (siehe Box) die Zusammenarbeit mit weiteren Tankstellen verweigert. «Die Reisekasse hat den Auftrag, den Sozialtourismus zu fördern, darum sollte sie auch die besten Angebote berücksichtigen», so B.

Konsumentenschutz findets störend

Auch Konsumentenschutz-Geschäftsleiterin Sara Stalder störe sich am Ausschluss der übrigen Tankstellen, wie sie zu 20 Minuten sagt. «Das ist ein wettbewerbsabschottendes Element für ein beliebtes und verbreitetes Zahlungsmittel, da sollte die Wettbewerbskommission einmal genauer hinschauen», so Stalder.

Das Ziel der Reka sei dazu da, dass sich jeder Ferien leisten kann. «Wenn es elitemässig wird, hat Reka sein Ziel verfehlt», so Stalder.

Reka-Direktor Roger Seifritz sagt auf Anfrage, dass Reka-Geld keine Landeswährung wie der Schweizer Franken sei, sondern durch Arbeitgeber und Reka vergünstigtes Geld. «Deshalb ist Reka-Geld nicht universell, sondern selektiv einsetzbar», so Seifritz.

Derzeit gebe es Verträge mit den drei Tankstellen-Ketten. Damit biete Reka ein breites Einsatzfeld an. Avia, BP und Coop verfügten über 1200 Tankstellen in der Schweiz, was etwa 40 Prozent aller Tankstellen im Land entspreche.