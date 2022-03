Belp BE – Tankstellenräuber bedrohte Angestellte mit Handgranate

Der Vorfall ereignete sich bei einer Tankstelle in Belp.

Ein Mann bedrohte eine Angestellte in einem Tankstellenshop mit einer Handgranate und forderte Geld.

In einem Tankstellenshop in Belp ereigneten sich im August 2020 dramatische Szenen. Der Vorfall begann harmlos: Ein Mann betrat kurz vor Ladenschluss das Geschäft und verlangte ein Päckchen Zigaretten. Als es ums Zahlen ging, holte er jedoch nicht sein Portemonnaie aus der Jackentasche, sondern eine scharfe Handgranate. Der Mann forderte Geld. Um seiner Absicht Nachdruck zu verleihen, manipulierte er am Sicherungssplint der Handgranate, wie die «Berner Zeitung» berichtet.