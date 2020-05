Zürich

Tankstellenräuber flüchtete mit rotem Denner-Sack auf dem Velo

Ein unbekannter Mann hat am Samstagmorgen in Zürich eine Verkäuferin einer Tankstelle mit einer Stichwaffe bedroht. Er floh mit mehreren hundert Franken. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Tankstellenshop an der Seebahnstrasse 110 in Zürich ist am Samstagmorgen überfallen worden: Kurz nach 5.15 Uhr betrat ein unbekannter Mann das Geschäft und bedrohte eine Verkäuferin mit einer Stichwaffe und forderte Geld, wie die Stadtpolizei Zürich mitteilte. Der Mann floh mit mehreren hundert Franken auf einem Velo in Richtung Bahnhof Wiedikon.