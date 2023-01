Schwarze Frau nicht bedient – nun bekommt sie 1,5 Mio Dollar

Rassismus in den USA : Tankwart ignorierte Rose Wakefield – jetzt erhält sie 1,5 Millionen Dollar

Nach Angaben ihres Anwalts Gregory Kafoury hielt die Frau aus Portland im März 2020 an einer Filiale der Kette Jacksons Food in dem Vorort Beaverton an, um ihr Auto volltanken zu lassen. An Tankstellen in Ballungszentren in Oregon müssen Angestellte das Tanken für die Kunden übernehmen.