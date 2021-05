Eitan (5) nach Seilbahnunglück wach - «Tante, wo bin ich, wo sind Mama und Papa?»

Am 23. Mai löste sich eine Gondel der Seilbahn am Monte Mottarone, 14 Menschen starben.

Unter den Toten des Seilbahnunglücks am Lago Maggiore ist auch eine israelische Familie, die in Italien lebte. Die beiden Eltern, ihr jüngster Sohn (2) sowie zwei Urgrosseltern starben. Der fünfjährige Eitan überlebte.

Der einzige Überlebende des Seilbahnunglücks am Monte Mottarone ist aus dem Koma erwacht.

Der fünf Jahre alte Eitan Moshe Biran, einziger Überlebender des Seilbahnunglücks von Stresa in Norditalien, erwachte am Freitag aus dem Koma. Neben ihm sass seine Tante Aya und die Kinderpsychologin Marina Bertolotti. « Ich habe Halsschmerzen » , waren laut « La Stampa » Eitans erste Worte. Dann richtete der Bub seinen Blick auf die Tante. Er erkannte sie sofort. « Hallo Tante » , sagte er. Als N ächstes fragte er : « W o bin ich? W o sind Mama und Papa?»

Soll man Eitan alles erzählen?

Seine Tante verlässt Eitans Seite nicht . Sie ist die einzige Verwandte, die das Kind in Italien hat. Wer soll ihm nun erklären, dass sein Vater Amit, Mutter Tal, sein kleiner Bruder Tom und seine Urgrosseltern Itshak und Barbara, die aus Israel auf Besuch waren, beim Absturz der Gondel starben? « Am besten ist es immer, wenn jemand aus der Familie, dem das Kind vertraut, so etwas mitteilt» , erklärt die Psychologin Anna Oliverio Ferraris gegenüber « La Stampa » . Wichtig sei, dass die Tante auch von Psycholog innen und Psychologen begleitet wird, weil das eine sehr schmerzhafte Aufgabe sei.