SWISS: Das denkt die Community über die tanzenden Flugbegleiter

Aufregung bei der Swiss: In einem Video tanzen drei Mitarbeitende auf den Tragflächen einer Boeing 777 – was eigentlich verboten wäre. Viele Community-Mitglieder finden die Aktion jedoch sympathisch.

Ein Instagram-Video zeigt, wie Besatzungsmitglieder eines Swiss-Fluges in Buenos Aires auf der Tragfläche des Flugzeuges tanzen und für Fotos posieren. Instagram/spottersbrasil

Darum gehts Ein Video zeigt, wie Flugbegleiter der Swiss auf der Tragfläche eines Flugzeuges tanzen und für Fotos posieren.

Für die Swiss ist klar: «Dieses Verhalten wird nicht geduldet.» Die Aktion sei gefährlich und verboten gewesen.

«Das, was im Video nach Spass aussieht, ist lebensgefährlich. Die Flügel der Boeing 777 liegen auf einer Höhe von rund fünf Metern. Ein Sturz aus dieser Höhe auf den harten Belag kann verheerend sein. Dieses Verhalten wird nicht geduldet», so Swiss-Sprecher Michael Pelzer. Die Aufnahme der tanzenden Mitarbeitenden wurde vor wenigen Tagen in Buenos Aires gemacht, kurz vor dem Rückflug nach Zürich via Sao Paulo. Bei der Swiss ist man verärgert. «Hey Leute, ich sags ganz ehrlich. Ich bin wütend und enttäuscht», sagt Kabinenchef Martin Knuchel.

«Ist doch gut, etwas Spass bei der Arbeit.»

Viele 20-Minuten-Leserinnen und -Leser finden die Aktion dagegen nicht weiter schlimm. «Ich finde dies nicht so tragisch.» und «Was solls, mein Gott!», kommentieren User malteserschmarn und novalivio. Auch User krizz schreibt: «Schöne Einlage der beiden. Ist doch gut, etwas Spass bei der Arbeit.» Und M4rcel findet: «Die hatten ihre Freude, ich gönne es ihnen von Herzen.»

Userin Marelica lobt die Aktion – und die Fluggesellschaft: «Bin gerade mit Swiss geflogen und werde das wieder tun. Sehr genauer Sicherheitscheck im Flugzeug, Flug sehr angenehm. Gepäck wird gut behandelt. Ich finde den Tanz auf dem Flügel witzig. Beste Tagesmeldung!»

«Was man nicht alles macht, um auf Instagram aufzufallen»

Andere Leserinnen und Leser erachten die Aktion jedoch als unangebracht. «Das geht gar nicht!», so Summer58. User Ras-le-bol-23 schreibt: «Was man nicht alles macht, um auf Instagram aufzufallen.» So denken zahlreiche andere User. Kindasport findet sogar: «Ich würde den Leuten direkt kündigen.» Auch User Repter spricht sich dagegen aus: «Das gehört sich nicht. Es ist verboten und hätte theoretisch auch am Flugzeug einen Schaden verursachen können und so einen Abflug verhindert.»

Lamaruga9 sagt, er kenne sich aus: «Das Gehen im Mittelbereich der Flügel ist problemlos. Da wird mal wieder – dank Social Media – aus einer Mücke ein Elefant gemacht.» Auch RonnyC. meint: «Die Flügel einer 777 sind an der gefilmten Stelle ziemlich breit, da fällt auch keiner einfach so runter. Mir ist eine solche Crew lieber als eine mit mieser Stimmung, wie man es öfters bei anderen Fluggesellschaften erlebt.» Und weiterer User fügt an: «Der Rat der Empörten hat eine Sitzung einberufen. Das Ergebnis: Sie sind empört.»