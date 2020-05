Tanzendes Pflegepersonal sorgt für Shitstorm

Kommentarfunktion geschlossen

Ihr assis 23.04.2020, 17:20

Die corona panik finde ich schlimmer als das virus selbst, ea macht menschen zu tieren. Jedoch kämpfen pfleger ärzte etc an vorderster front für unser leben (danke). Überstunden und kein privatleben mehr und wenn sie sich die zeit vertreiben gibt es einen shit storm. Was seid ihr für menschen??? Lasst uns endlich durchseuchen, um unsere spezies ist es definitiv nicht schade. Ans pflegepersonal: weiter so!!! Macht das beste aus eurer misslichen lage.