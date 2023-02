Strafgericht BL: Tapfere Kinder retten Verfahren gegen Mann, der ihnen in den Schritt griff

Am Donnerstag musste sich ein 25-Jähriger vor dem Baselbieter Strafgericht verantworten. Ihm wurde vorgeworfen, Kinder in einem Erlebnisbad in sexueller Absicht berührt zu haben.

Am Donnerstag musste er sich vor dem Baselbieter Strafgericht verantworten. Er bestritt die Vorwürfe. Am Freitag eröffnete das Tribunal das Urteil.

Das Baselbieter Strafgericht eröffnete am Freitag sein Urteil. Es ist noch nicht rechtskräftig und kann noch angefochten werden.

Das Strafgericht Baselland hat am Freitag einen 25-jährigen Schweizer wegen mehrfacher sexueller Handlungen mit Kindern zu einer bedingten Freiheitsstrafe von sechs Monaten verurteilt. Wegen einer sexuellen Belästigung im gleichen Fall sprach es noch eine Busse von 500 Franken aus. Auf das von der Anklage geforderte lebenslängliche Tätigkeitsverbot mit Minderjährigen verzichtete es jedoch.

Die Staatsanwaltschaft warf dem damals 22-Jährigen vor, im Jahr 2020 den vier Kindern im Alter zwischen neun und elf Jahren wiederholt in den Intimbereich gegriffen zu haben. Die Taten sollen im Strömungskanal des Aussenbeckens eines Baselbieter Erlebnisbads verübt worden sein. Die Anklage forderte eine bedingte Freiheitsstrafe von 14 Monaten.

Keine «geringfügige Entgleisung»

Für das Gericht stand es ausser Frage, dass es sich beim Beschuldigten um den Mann in der roten Badehose gehandelt hat, den die Kinder beschrieben. Genau prüfen musste es jedoch, ob und wie weit es sich bei den Berührungen um absichtliche sexuelle Kontakte handelte. Doch auch hier stellte es, wie die Staatsanwaltschaft, auf die Aussagen der Kinder ab. Im Gegensatz zu jenen des Beschuldigten seien sie «konstant, detailliert und widerspruchsfrei» gewesen, hiess es.

Genau diese Aussagen, die den Täter vor dem Strafgericht überführten, hätten aber gar nicht verwendet werden dürfen, hätten die Kinder am Donnerstag nicht noch einmal ausgesagt. Es war eine grosse Belastung für sie und ihre Eltern, rettete am Ende aber wohl das Verfahren. Ohne sie hätte die Anklage nichts gegen den Beschuldigten in der Hand gehabt.

Bei drei der vier Opfer taxierte das Gericht die Berührungen jeweils als mehrfache sexuelle Handlungen mit Kindern. «Wenn ein Kind in dem Alter von einem fremden Mann in einem öffentlichen Bad gleich mehrfach am Geschlechtsteil berührt wird, ist das nicht eine geringfügige Entgleisung», so der Gerichtspräsident. Die Aussage des Mannes, er habe sie nur zur Seite schieben wollen, sei hingegen eine Schutzbehauptung. Beim vierten Kind ging das Gericht im Zweifel nur von einer sexuellen Belästigung aus.

Wermutstropfen für die Anklage

Die verhängte bedingte Freiheitsstrafe war am Ende weit unter der Forderung der Staatsanwaltschaft. Und auch ein lebenslängliches Tätigkeitsverbot mit Minderjährigen erachtete das Gericht für unverhältnismässig. Ohne den Fall zu bagatellisieren, liege er im Vergleich zu anderen Fällen noch eher im leichten Bereich. Und weil dem Beschuldigten eine günstige Prognose gestellt wurde, sehe das Bundesgericht ein solches Verbot auch nicht vor.

«Wir wissen nicht, was Sie dazu bewogen hat. Sie sind nicht vorbestraft und es gibt keine anderen Hinweise auf Pädophilie. Aber irgendein sexuelles Interesse an den Kindern hatten Sie», so der Gerichtspräsident zum 25-Jährigen. «Wir hoffen und erwarten aber, dass Sie Ihre Lehren daraus gezogen haben», hiess es weiter. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig und kann vor dem Kantonsgericht angefochten werden.