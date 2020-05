Kommentar erfassen

Runser Caroline 18.05.2020, 17:39

Was für ein Held. Was Hunde für grossartige Tiere sind . Helfer für Tiere in Not . Helfer für Menschen in der Not . Hunde sinde keine Monster ausser sie werden durch Menschenhand zum Monster gemacht . Arbeite selber mit Hunden. Ich liebe Hunde sie sind einfach grossartige Lebewesen ❤️🐕