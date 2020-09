Tappe ja nicht in eine dieser Zügel-Fallen

Wer demnächst zügelt, braucht starke Muskeln und gute Nerven. Immerhin gilt es meistens, einen ganzen Haushalt in ein paar wenigen Stunden von A nach B zu bringen. Damit am Zügeltag alles klappt, sollte man auf folgende No-gos achten.

In letzter Minute

Wenn du dir richtig viel Stress machen willst, dann wartest du einfach mal ab und machst gar nichts. Am Abend vor dem Auszug fängst du dann an, deinen Kram zusammenzupacken.

Und hast dann natürlich nicht genügend Umzugskisten. Und nicht das richtige Werkzeug, um die Deckenleuchte zu demontieren. Ausserdem jede Menge Dinge, die du gar nicht in deiner neuen Wohnung haben willst.

Besserwisserei

Wenn du dir ein Zügelunternehmen leistest, dann lass die Männer einfach arbeiten. Sie sind Profis und wissen, was zu tun ist. Also steh ihnen nicht im Weg und lass sie machen. Wenn sie Fragen haben, melden sie sich dann schon bei dir.

Blindes Vertrauen

Nach dem dritten Bier vor ein paar Tagen haben all deine Kollegen zugesagt, dir beim Umzug zu helfen? Wie schön. Damit du dann aber nicht allein mit deinen Kisten dastehst, solltest du kurz vorher unbedingt nochmals nachhaken.

Schlechte Organisation

Keine Umzugskisten, kein genügend grosses Auto und auch das Putzinstitut für die alte Wohnung ist noch nicht engagiert – solche Dinge kannst du schon lange vor dem Umzug organisieren und ersparst dir damit viel Ärger und Hektik.

Mangelhafte Instruktion

Damit deine Helfer auch wissen, wo sie die Kisten in der neuen Bleibe deponieren sollen, schreibst du die Behältnisse gut lesbar mit den Räumen an, in die sie gehören. Das gilt natürlich auch für Möbel.

Fehlende Verpflegung

Wer zügelt, hat Hunger und Durst. Sorge also dafür, dass genügend Getränke vor Ort sind und auch irgendwas zu knabbern oder ein paar Sandwiches. So hältst du deine Helferlein bei Laune.