Diese 3 geheimen Orte in Europa findest du abseits von Touristenfallen

In den Ferien will man nur das Beste erleben und auf keinen Fall in Touristenfallen tappen. Doch das ist gar nicht mal so einfach. Wir zeigen drei versteckte Orte in Paris, Barcelona und bei den irischen Klippen Cliffs of Moher, die du abseits der Touristenmassen geniessen kannst und die mindestens genauso schön sind.