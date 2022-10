Kultfilm: Tarantino klaute Idee für «Django Unchained» – sagt Kanye West

In dem Film spielt Jamie Foxx den Sklaven Django, während Leonardo di Caprio in die Rolle des Sklavenhändlers Calvin Candie schlüpft.

So soll die Rolle des Django in «Django Unchained» eigentlich eine Idee für ein Musikvideo des Rappers gewesen sein.

Der US-Rapper kommt derzeit nicht aus den Schlagzeilen. Nun behauptet Kanye West (45), dass die Idee für den Tarantino-Streifen «Django Unchained» aus seinem Kopf entstanden ist. Dies sagte West, der sich aktuell «Ye» nennt, in einem Interview mit dem britischen TV-Moderator Piers Morgan (57). Er habe die Geschichte über Sklaverei sowohl Quentin Tarantino als auch Jamie Foxx für sein Musikvideo zu Gold Digger (Goldgräber) vorgeschlagen, doch die Idee habe sich nicht manifestiert. «Und dann hat Tarantino einen Film daraus gemacht», so West.

Kanye Wests Hit «Gold Digger» in Zusammenarbeit mit Jamie Foxx (54) erschien 2005, während Quentin Tarantinos (59) Kultstreifen «Django Unchained», mit Jamie Foxx in der Rolle des Django, sieben Jahre später im Jahr 2012 herauskam. West sprach darüber, dass freie Meinungsäusserung nur im Kontext existiert. Dabei bezieht er sich auf Leonardo Di Caprio (47), der im Film einen skrupellosen Sklavenhalter spielt. «Tarantino schafft einen Kontext, in dem Di Caprio das N-Wort mehrfach verwenden darf», so West. Und trotzdem werde Di Caprio nicht als Rassist bezeichnet. Weder Quentin Tarantino noch Jamie Foxx haben sich bislang zu Wests Aussagen geäussert.