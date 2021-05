Joe Lara : Tarzan-Darsteller stirbt bei Flugzeugabsturz in den USA

Beim Absturz einer Cessna C501 im US-Bundesstaat Tennessee starben am Samstag wohl alle sieben Insassen. Laut Behörden waren Tarzan-Darsteller Joe Lara und seine Frau unter den Toten.

Ein Sprecher der Rettungsmannschaften sagte am Samstagabend (Ortszeit), man gehe nicht mehr von Überlebenden aus. Die Cessna C501 sei am Samstagmittag kurz nach dem Start in Smyrna im Bundesstaat Tennessee in den Percy Priest Lake gestürzt, so eine Sprecherin der US-Luftfahrtbehörde FAA laut CNN.