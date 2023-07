Sylvie Meis: Einbrecher stehlen Handtaschen

Sylvie Meis befand sich auf Ibiza, als Einbrecher in ihre Wohnung in Hamburg einstiegen.

Bei der Moderatorin und Model Sylvie Meis wurde eingebrochen. Dabei seien Handtaschen im Wert von 800’000 Euro gestohlen worden sein. Die Tat sei offenbar akribisch geplant worden.



Wie das «Hamburger Abendblatt» schreibt, hätten die Diebe die Tat just an einem der Tage begangen, an denen Meis laut ihres Instagram-Profils auf Ibiza weilte. Die Einbrecher sollen es vor allem auf Handtaschen der französischen Luxusmarke Hermès abgesehen haben. Diese kosten pro Stück meistens zwischen 10’000 und 25’000 Euro. Der Einbruch sei am Freitagabend bemerkt worden.