Zürich : Taschendieb wird mit über 25’000 Franken von Polizei erwischt 

Die Kantonspolizei Zürich erwischte am Sonntag einen Taschendieb, der über 25’000 Franken entwendet hatte.

Ein kurzer Moment der Unachtsamkeit – und weg war die Handtasche: Ein Taschendieb stahl am Sonntagmorgen einer Touristin am Flughafen Zürich eine Handtasche. Das teilte die Kantonspolizei Zürich am Dienstag mit. Die Handtasche habe die Frau auf ihrem Koffer hinter sich deponiert. Der Täter – ein 68-jähriger Peruaner – habe vorerst unbemerkt mit der Handtasche und dem Inhalt im Gesamtwert von über 25’000 Franken entkommen können.