Krisenszenario: Taschenlampe und Zugausfälle – ein Tag im Strom-Lockdown

Der Schweiz droht im Winter der Strom auszugehen. Bei einer Strommangellage gäbe es verschiedene Massnahmen, unter anderem Strom-Kontingente für Grosskunden, wie Experten des Bundes am Mittwoch an einer Medienkonferenz mitteilten. Als letzte Konsequenz würde der Bundesrat Netzabschaltungen beschliessen. Dieses Szenario eines Strom-Lockdowns – so dystopisch es klingt – könnte uns bald bevorstehen.

Vier Stunden ohne Strom pro Tag

Es ist ein kalter Wintertag im Januar. Draussen schneit es. Ein Büroangestellter steht um sechs Uhr morgens auf. In seiner Wohnung ist es stockfinster. Er greift nach der Taschenlampe, die auf dem Nachttisch liegt – denn der Strom wird erst in einer Stunde eingeschaltet. Wegen des Strommangels wird jeden Tag für vier Stunden der Strom abgestellt. Danach läuft er für acht Stunden und wird anschliessend für vier Stunden abgestellt.

Alle Privathaushalte und Firmen im selben Stadtteil sind davon betroffen. Schon länger lagert der Mann deshalb keine Lebensmittel im Kühlschrank, sondern stellt sie auf den Balkon, damit sie kühl bleiben und nicht verderben.

Homeoffice weil ÖV nicht fährt

Weil die Züge nicht fahren und er kein Auto besitzt, wird er an diesem Tag im Homeoffice bleiben. Zu Fuss oder mit dem Velo wäre es zu weit. Als es wieder Strom hat, schliesst er sofort sein Handy an. Die Angst, beim nächsten Unterbruch nicht genug Akku zu haben, ist gross. Als er nach der Arbeit einkaufen gehen will, hat die Migros-Filiale in seiner Nähe nicht geöffnet. Denn nach acht Stunden wurde der Strom wieder abgestellt.

Erst nach zwei Stunden findet er eine geöffnete Filiale in einem anderen Stadtteil. Müde kehrt er in seine stockfinstere Wohnung zurück. Am nächsten Tag will der Bundesrat an einer Pressekonferenz über das weitere Vorgehen informieren. Der Mann hofft, dass bald wieder Normalität einkehrt.

Die wichtigsten Fragen zum Strom-Lockdown

Deshalb droht ein Energie-Engpass

