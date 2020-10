Geht es nach der Sicherheitskommission St. Moritz/Pontresina, bekommt die örtliche Gemeindepolizei zwei Destabilisierungsgeräte, besser bekannt als Taser oder Elektroschockpistolen. Die Kommission hat einen entsprechenden Antrag an die Exekutive gestellt, berichtet die «Engadiner Post». Manuel Egger, Chef der Gemeindepolizei St. Moritz, lässt sich zitieren, die Geräte seien für Situationen gedacht, die ausser Kontrolle geraten. So könnten sie beispielsweise bei Messerangriffen, Bedrohungen mit einer Schusswaffe oder auch bei aggressiven, nicht mehr kontrollierbaren Hunden gezückt werden.

Aggressive Hunde lahmlegen

Egger denkt an Hunde, die unkontrolliert und im Aggressionstrieb Personen anspringen. «Wenn ein solcher Hund beispielsweise freilaufend in der Nähe eines Spielplatzes ist, ist das eine Gefahr für die Kinder dort.» Dann könne mit dem Einsatz eines DSG der Hund neutralisiert werden und für den Schutz von Dritten und für den Eigenschutz gesorgt werden. Das sei im Interesse aller Beteiligten. Er denkt da an die Kinder, die Eltern und auch an die Polizisten im Einsatz. Egger erklärt: «Ich hatte selbst über zehn Jahre einen Hund. Hunde in Aggressionslage sind nicht mehr abrufbar. Dann ist in meinen Augen ein DSG ein sinnvolles Mittel, um den Hund zu stoppen, ohne von der Schusswaffe Gebrauch zu machen.» Es gehe hier aber um absolute Ausnahmesituationen. Der Einsatz mit dem DSG habe stets verhältnismässig zu sein.