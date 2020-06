Maskenpflicht wohl unumgänglich

Task-Force-Chef hält Lockerungsschritte für verfrüht

Es bestehe die Gefahr, dass die Fälle in nächster Zeit wieder deutlich zunähmen. In dieser unsicheren Situation halte die Task Force Wissenschaft die weiteren Lockerungsschritte für verfrüht.

Bundespraesidentin Simonetta Sommarua, Bundeskanzler Walter Thurnherr und Bundesrat Alain Berset, von links, erscheinen zu einer Medienkonferenz über Covid-19 Entscheide, am Freitag, 19. Juni.

Bunddesrat Alain Berset spricht an einer Medienkonferenz über Covid-19 Entscheide, am Freitag, 19. Juni.

Wissenschaftler und Kantonsärzte halten die vom Bundesrat am letzten Freitag beschlossenen Lockerungen im Zuge der Corona-Pandemie für verfrüht. Die Öffnung sei zu gewagt, sagte Matthias Egger, Leiter der Covid-19-Task-Force des Bundes.

Die Schweiz sei für die jüngsten Lockerungen noch nicht bereit. Es fehle nach wie vor an einem funktionierenden Überwachungssystem für die ganze Schweiz, sagte Egger in Interviews mit der «NZZ am Sonntag», der «Sonntagszeitung» und dem «SonntagsBlick».