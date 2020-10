Infektiologe Manuel Battegay : Task-Force-Mitglied warnt vor überstürzten Massnahmen

Man solle jetzt ob der steigenden Fallzahlen nicht alarmistisch reagieren, sondern die bestehenden Regeln rigoroser umsetzen, meint der Infektiologe Manuel Battegay.

Das Schlimmste in der Corona-Pandemie dürfte nach Ansicht des Infektiologen Manuel Battegay Ende Frühjahr 2021 überstanden sein. (Archivbild)

Es sei nicht angebracht, angesichts steigender Fallzahlen überstürzt Massnahmen einzuführen. Es gelte vielmehr, die bestehenden stringenter umzusetzen, sagte Battegay, Co-Leiter der nationalen Covid-Taskforce, in einem Interview mit dem «Tages-Anzeiger» .

«Wir müssen die Bevölkerung konkreter und verständlicher darüber informieren, wie wir uns in alltäglichen Situationen verhalten sollen». Wer zum Beispiel seine betagten Grosseltern im Altersheim besuchen wolle, sollte zehn Tage auf Clubbesuche verzichten.

Spitäler sind gewappnet

Die Spitäler seien für die steigenden Hospitalisierungen gewappnet. Die Kapazitäten seien jedoch nicht unbeschränkt. «Wir schauen täglich auf die Zahl jener, die wegen Covid-19 neu in die Spitäler eingeliefert werden und auf die Belegung der Intensivstationen».

Da stiessen die Schweizer Spitäler noch an keine Grenzen. Ebenfalls würden kontinuierlich Daten zur Sterblichkeit und den damit zusammenhängenden Risikofaktoren in 20 Spitälern in einer Studie des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) erhoben, sagte Battegay.