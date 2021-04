Er stört sich am «politischen Korsett».

Die grosszügigen Lockerungen, die der Bundesrat am Mittwoch verkündet hat, haben viele überrascht. «Dass der Bundesrat so weit geht mit den Lockerungen, hätte ich nicht erwartet», sagte etwa SP-Nationalrätin Barbara Gysi.

Dominique de Quervain geht wegen «politischem Korsett»

Künftig wird de Quervain seine Expertise und die mahnenden Worten an anderer Stelle einbringen: «Heute verlasse ich die Science Taskforce. Das ihr auferlegte politische Korsett verhindert die dringend notwendige, ungefilterte wissenschaftliche Aufklärung. In Zukunft werde ich meine Expertise im Bereich Mental Health unabhängig der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen», schrieb er am Freitag auf Twitter.