Ansteckung mit Omikron – Taskforce-Chefin setzt Geimpfte bei Quarantäne mit Ungeimpften gleich

Sie sieht in Bezug auf die Quarantäne «wissenschaftlich keinen Grund, doppelt Geimpfte anders zu behandeln als die Ungeimpften».

Die Omikron-Variante verbreitet sich in der Schweiz rasant. Laut BAG-Krisenmanager Patrick Mathys gehen 55 Prozent aller Fälle zurzeit auf die Variante zurück. Für doppelt Geimpfte hat sich der Wind gedreht: Die Taskforce geht davon aus, dass die Impfung gegen eine Infektion mit Omikron nur bedingt schützt. Dies könnte sich bald auch auf die Quarantäneregel auswirken.

Aktuell sind doppelt Geimpfte im Gegensatz zu Ungeimpften von der Quarantäne befreit, wenn sie mit einer positiv getesteten Person Kontakt hatten. Im Nachrichtenmagazin «10vor10» setzte Taskforce-Chefin Tanja Stadler doppelt Geimpfte jedoch auf die gleiche Stufe wie Ungeimpfte. Voraus ging die Frage der Moderatorin, ob sie aus epidemiologischer Sicht an den Quarantäneempfehlungen etwas ändern würde.

«Keinen Grund, sie anders zu behandeln»

Bereits an der Medienkonferenz am Dienstag sah Stadler «keinen Grund, dass doppelt Geimpfte nicht auch wie Ungeimpfte in Quarantäne gehen».