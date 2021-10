Cleo Smith (4) : Taskforce eingerichtet – aber auch 20 Kinder-Sexualstraftäter untergetaucht

Die Suche nach Cleo Smith geht unter der Führung einer Sonderermittlungseinheit weiter. Derweil berichten australische Medien wenig Beruhigendes aus Westaustralien.

Die Familie war übers Wochenende auf den Blowholes-Campingplatz in Macleod an der Coral Coast in Westaustralien gefahren.

«Schlimmer kann es nicht mehr werden»

Zwölf verurteilte Sexualstraftäter untergetaucht

Bereits am Mittwoch hatte die Polizei mitgeteilt, dass allein in der Gegend, aus der Cleo verschwand, bis zu 20 registrierte Straftäter leben. Sie seien alle von der Polizei befragt worden.

«Eine Million schlimmer Dinge»

Cleos Eltern sind noch immer auf dem Campingplatz Blowholes in Macleod an der westaustralischen Coral Coast. Sie hoffen auf ein Wunder. In einer emotionalen Ansprache vor den Medien sagte Mutter Ellie: «Wir hoffen, dass Cleo hier in der Nähe ist, denn wenn wir daran denken, dass sie entführt worden sein könnte, dann … gehen uns eine Million schlimmer Dinge durch den Kopf.»