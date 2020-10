Corona-Aerosole : Taskforce empfiehlt Masken im Büro – auch wenn Abstand möglich ist

Mit der kälteren Jahreszeit könnte die Bedeutung der Übertragung des Coronavirus über Aerosole steigen. Die Corona-Expertengruppe des Bundes rät daher zum Tragen von Gesichtsmasken in Innenräumen trotz Mindestabstand.

Mit Maske im Büro: Die Corona-Taskforce des Bundes empfiehlt das Tragen von Schutzmasken auch wenn der Mindestabstand eingehalten werden kann. Noch ist unklar, wie bedeutend Aerosole bei der Übertragung von Sars-CoV-2 tatsächlich sind. Der Expertengruppe zufolge zeigte sich aber, dass Aerosole bei Superverbreitungsereignissen in Innenräumen mit schlechter Belüftung und insbesondere mit Aktivitäten wie Reden, Singen, Schreien und körperlicher Betätigung eine wichtige Rolle spielten.

Darum gehts Die Corona-Taskforce des Bundes empfiehlt das Maskentragen in Innenräumen, selbst wenn ein Mindestabstand von 1.5 Metern eingehalten werden kann.

Die Bedeutung der Übertragung des Coronavirus über sogenannte Aerosole könnte in der kälteren Jahreszeit steigen.

Die Experten raten zudem zu regelmässigem Lüften.

Die Corona-Expertengruppe des Bundes hat in einem am Donnerstag veröffentlichten Papier das Maskentragen in Innenräumen empfohlen, selbst wenn ein Mindestabstand von 1.5 Metern eingehalten wird. Das Coronavirus kann auch über Schwebeteilchen durch die Luft übertragen werden. Das Infektionsrisiko dafür sei grösser in schlecht durchlüfteten Räumen.

Mit der kälteren Jahreszeit und häufigeren Aktivitäten drinnen steige möglicherweise die Bedeutung der Übertragung des Coronavirus über sogenannte Aerosole, schrieb die Covid-19-Science-Taskforce des Bundes in ihrem neusten «Policy Brief». Aerosole sind Schwebeteilchen kleiner als Tröpfchen und bleiben für einige Zeit in der Luft.

Noch ist unklar, wie bedeutend Aerosole bei der Übertragung von Sars-CoV-2 tatsächlich sind. Der Expertengruppe zufolge zeigte sich aber, dass Aerosole bei Superverbreitungsereignissen in Innenräumen mit schlechter Belüftung und insbesondere mit Aktivitäten wie Reden, Singen, Schreien und körperlicher Betätigung eine wichtige Rolle spielten.

Systematisches Lüften wichtig

Die Experten raten Menschen zum Tragen von Gesichtsmasken in Innenräumen trotz Mindestabstand von 1,5 Metern, insbesondere in schlecht belüfteten Räumen, in denen man sich längere Zeit aufhält. Weiter empfahlen sie eine angemessene Lüftung, grosse Menschenansammlungen in Innenräume zu vermeiden, nur kurze Aufenthalte in schlecht belüfteten Räumen und möglichst den Verzicht auf Aktivitäten mit hohem Aerosol-Ausstoss.

Systematisches Lüften sei wichtiger in der kalten Jahreszeit, wenn Fenster eher geschlossen und Räume geheizt seien sowie soziale Aktivitäten drinnen stattfinden würden, schrieb die Taskforce. In vielen Fällen sei das kurze Öffnen der Fenster in regelmässigen Abständen die einfachste Form von Belüftung.