Darum gehts David Rommel (19) fordert in einer Petition für Berufs- und Kanti-Schüler Fernunterricht.

Die Petition erreicht innert weniger Tage mehr als 9500 Unterschriften.

Auch Politiker und Epidemiologen unterstützen den Schüler in seiner Forderung.



Die täglich steigenden Corona-Fallzahlen sorgen auch bei Berufs- und Kanti-Schülern für Ängste und Unsicherheit. Zwar gilt an Schulen Maskenpflicht, und die Verantwortlichen haben Schutzkonzepte ausgearbeitet. Trotzdem findet der Unterricht weiterhin vor Ort statt.

In verschiedenen Petitionen fordern Schüler aus der ganzen Schweiz nun, dass die Kantone in weiterführenden Schulen auf Fernunterricht umstellen – so wie es bereits die Universitäten tun. Während eine Petitionen mit bereits über 14’000 Unterschriften eine schweizweite Schliessung der Berufsschulen fordert, richtet sich eine andere spezifisch an ihre Kantone oder Schulen.

Schüler fordert härtere Massnahmen

Hinter einer Petition für St. Galler Berufs- und Kanti -S chüler steht David Rommel (19). Er hatte letzte Woche genug von den «laschen Massnahmen des Bundesrates» und beschloss, selber eine Petition zu starten. «Ich finde es fahrlässig, dass man uns weiterhin in die Schule gehen lässt» , sagt Rommel zu 20 Minuten. Seine Petition haben bereits 9500 Personen unterschrieben. «Ich habe einige Kollegen, die Risikopatienten in der Familie haben. Mit dem Präsenzunterricht gefährde ich und alle anderen Schüler diese Leute. Das finde ich unverantwortlich.»

Das Argument der Schulen, dass soziale Kontakte zwischen Schüler n und mit dem Lehrer wichtig seien, versteht Rommel nicht. Denn wenn die weiterführenden Schulen weiterhin offen hätten, könne es bald zu einem Lockdown kommen. Dann seien soziale Kontakte gar nicht mehr möglich.

«Wir müssen jetzt Ausdauer zeigen»

Auch aus der Politik erhält er Zuspruch. GLP-Nationalrat Thomas Brunner sagt: «Situativ könne Fernunterricht an höheren Schulen durchaus Sinn machen, auch im Kanton St. Gallen.» Für Brunner ist klar, dass man möglichst vorausschauend handeln müsse, um die Situation wieder in den Griff zu kriegen. Derzeit stünden auch bei allenfalls nötigen Nachbesserungen auf Sekundarstufe die Kantone und Schulleitungen in der Pflicht. Wo nötig sind für Brunner auch erneute Schulschliessungen vorstellbar. «Im Sommer haben wir gesehen, dass wir uns tendenziell zu sicher fühlten und zu spät reagiert haben. Sinken die Ansteckungsraten wieder, so könne man ergriffene Massnahmen auch stufenweise zurückfahren und beispielsweise von Fern- zu gemischtem Unterricht wechseln.» Laut Brunner m uss man jetzt achtsam sein und Ausdauer zeigen, denn der Sommer habe gezeigt, wie plötzlich eine vorschnelle Lockerung von zu vielen Massnahmen problematische Folgen haben könne.

Corona-Taskforce freut sich über junges Engagement

Auch die wissenschaftliche Taskforce des Bundes stützt die Forderung der Schüler. Das Gremium hat bereits im einem Lagebericht im Oktober die Umstellung auf O nline u nterricht in allen sekundären und höheren Bildungseinrichtungen empfohlen. Für Taskforce-Mitglied Marcel Tanner ist deshalb klar: Auch Berufsschulen müssen bald auf Online u nterricht setzen.» Er begrüsse es, dass auch junge Leute die Empfehlungen der Task f orce und des Bundes unterstützten, womit die Empfehlungen besser umgesetzt würden. «Es ist sehr gut, wenn die Schüler nicht nur fordern, sondern den Dialog suchen. Denn so hört man ihnen zu und kommt zu gemeinsamen Lösungen», so Tanner.

Präsenzunterricht «so lange wie möglich»

Anderer Meinung ist Sandra Locher, SP-Nationalrätin aus Graubünden. Die Schulen hätten einen klaren Bildungsauftrag , und Studien hätten gezeigt, dass Fernunterricht im Notfall funktioniere, die Qualität des Präsenzunterrichts aber höher sei. Laut Locher, die selber Lehrerin ist, ist es deshalb zentral, die regionale Situation anzuschauen. Im Kanton Genf könne Fernunterricht aufgrund der hohen Fallzahlen nötig sein. Für Kantone wie St. Gallen sieht sie aber keinen Handlungsbedarf. «Dass der Bundesrat letzte Woche nur die Studierenden in den Fernunterricht geschickt hat, begrüsse ich. Die Situation momentan ist fragil, doch wir wollen so lange wie möglich am Präsenzunterricht, auch an den weiterführenden Schulen, festhalten. Fernunterricht in noch nicht stark betroffenen Kantonen halte ich zur z eit pädagogisch als nicht zielführend.»

Pressesprecher Markus Wehrli vom Bildungsdepartement Kanton St. Gallen sagt dazu, dass es gute Gründe g e be, wieso man zur z eit Präsenzunterricht abhalte. Zudem sei Fernunterricht niemals so gut wie Präsenzunterricht, vor allem nicht auf den unteren Stufen. Die Schüler versteht Wehrli trotzdem. «Die Menschen reagieren auf die Corona-Pandemie unterschiedlich. Es ist verständlich, dass bei einigen auch Angst mitspielt.»