Über 40’000 Menschen in der Schweiz haben bisher eine Erkrankung mit dem Coronavirus überlebt. In ihrem neuen Policy Brief beschäftigt sich die nationale Covid-19-Taskforce mit der Frage zu möglichen Langzeitfolgen der Erkrankung. Aufgrund des bisherigen Wissenstands hält sie es für plausibel, dass bei Covid- 19 prinzipiell mit Spätfolgen zu rechnen ist.