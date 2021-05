5000 Fälle pro Tag - Taskforce soll wegen ungenauer Modelle schweigen

Jetzt zeigt sich: Der erwartete Anstieg findet nicht so statt, wie das die Taskforce modelliert hat. Das bestätigt auch die Taskforce selber: «Wir haben sicher Hausaufgaben zu machen», meinte Urs Karrer, Vizepräsident der Covid-Taskforce. Er lasse sich allerdings lieber positiv als negativ überraschen. Auch Ex-Taskforce-Mitglied Marcel Salathé erklärte, man müsse die Kritik an den Modellen ernst nehmen. Faktoren wie Impfung, Wetter und Schutzkonzepte hätten zur aktuellen erfreulichen Entwicklung beigetragen.

Für SVP-Nationalrat Thomas Aeschi ist der frappierende Unterschied zwischen Realität und Modell ein Zeichen dafür, dass die SVP mit ihren starken Forderungen nach Öffnung im Recht war. Die Bevölkerung habe sich verantwortungsvoll verhalten und damit gezeigt, dass die starken einschneidenden Massnahmen des Bundesrates nicht nötig seien. Die Modelle der Taskforce seien schlicht widersprüchlich, Empfehlungen ändere die Taskforce regelmässig. «In der Wirtschaftskommission haben wir uns bereits für ein Zurückbinden der Taskforce eingesetzt, was der Nationalrat aber dann ablehnte», so Aeschi.

Experten sollen nur noch intern informieren

Mit seiner Kritik ist Aeschi nicht alleine. Für FDP-Nationalrat Marcel Dobler sind die Modelle der Taskforce «sehr fragwürdig». «Ich wünsche mir von der Taskforce schon lange, dass sie mit realistischeren Szenarien arbeitet und nicht immer vom schlimmstmöglichen Fall ausgeht. Mit diesen sorgen sie für Angst in der Bevölkerung.» Dobler fordert deshalb, dass die Taskforce sich aus der Öffentlichkeit zurückzieht, jedoch weiter an den Bundesrat und das BAG rapportiert. «Durch die parallele Kommunikation von Bundesrat und Taskforce schaden sich die beiden Instanzen gegenseitig. Das ist ein Fehler, den man weder in der Privatwirtschaft noch in einem professionellen Krisenstab machen würde», so Dobler.