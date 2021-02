Verwendung schwieriger : Taskforce stellt FFP2-Tragepflicht in Frage

Es sei unter anderem nicht einfach, die Motivation zum Tragen einer FFP2-Maske in der Bevölkerung über einen nicht definierten Zeitraum aufrechtzuerhalten.

«Die FFP2-Masken (oder gleichwertige, z. B. N95 oder KN95) sind Hochleistungs-Atemschutzmasken, die in erster Linie für Arbeitsnehmende bestimmt sind. Bei korrekter Anwendung übertrifft ihre Wirksamkeit in der Regel die von getesteten chirurgischen oder Community-Masken und zwar sowohl in Bezug auf den Schutz der Maskentragenden selber als, sofern sie nicht mit einem Ventil ausgestattet sind, auch der Personen in deren Umgebung», schreibt die Taskforce am Freitag. Den Nutzen einer solchen Maske in Alltagssituationen, wie beispielsweise in öffentlichen Verkehrsmitteln, stellt die Taskforce in Frage.