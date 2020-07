Taskforce will Tracing-App mit System-Update auf Handys bringen

15 Minuten Kontakt

So funktioniert die Covid-App

Wird ein Nutzer der Swiss-Covid-App positiv auf das Coronavirus getestet, erhält diese Person von den kantonalen Behörden den Covid-Code (Freigabecode). Der Infizierte kann dann die Benachrichtigungsfunktion in der App aktivieren. Dadurch warnt die Person andere App-Nutzer, mit der sie zwei Tage vor Ausbruch der Krankheitssymptome in engem Kontakt stand. Eine Meldung wird ausgelöst, wenn die positiv getestete Person innerhalb eines Tages insgesamt mindestens 15 Minuten mit einem Abstand von weniger als 1,5 Metern in der Nähe von mindestens einer infizierten Person war.