Küsnacht ZH: «Tat war äusserst brutal» – Mann wegen Mordes an Millionärin zu 13 Jahren Gefängnis verurteilt

1 / 2 Ein heute 78-jähriger Mann wurde 2017 auf Teneriffa verhaftet und an die Schweiz ausgeliefert. Guardia Civil Er soll 1997 eine 86-jährige Frau getötet haben. Am Montag muss er sich vor dem Zürcher Obergericht verantworten. 20min/Taddeo Cerletti

Darum gehts Im Sommer 1997 wurde eine 86-jährige Frau in einer Villa in Küsnacht ZH tot aufgefunden.

Sie starb laut Anklageschrift an den Schlägen und der anschliessenden folterähnlichen Fesselung. Sie musste einen ein- bis zweistündigen «elenden und qualvollen Todeskampf» erleiden.

Ein heute 78-jähriger Italiener wurde zu 13 Jahren Gefängnis verurteilt.

In einer Villa in Küsnacht ZH hatte die Polizei im Juli 1997 die Leiche einer 86-jährigen Frau gefunden. Die Witwe lag mit den Armen auf den Rücken gefesselt in der Waschküche und war brutal geschlagen worden. Ein heute 78-jähriger Italiener stand am Montag vor dem Obergericht Zürich. Gleich zu Beginn der Verhandlung unterbrach er den Richter, als dieser ihn zu seinen Personalien befragte: «Sind wir hier, um einen Mord zu klären oder meine Vergangenheit zu besprechen? Meine Vergangenheit interessiert mich nicht», so der Beschuldigte. Im Anschluss beteuerte er seine Unschuld. «Ich bin wegen eines Mordes angeklagt, den ich nicht begangen habe.» In der Anklageschrift sei «alles falsch», so der 78-Jährige.

Das sah das Obergericht anders. Es bestätigte das Urteil der Vorinstanz und folgte damit der Forderung der Staatsanwaltschaft. Die Verteidigerin hatte hingegen einen Freispruch gefordert. «Die Tat war äusserst brutal. Wer ein Opfer in einem solchen Zustand zurücklässt, nur um nicht von der Polizei gefasst zu werden, beweist eine äusserst skrupellose Haltung», sagt der Richter bei der Urteilsbegründung. Der Beschuldigte habe den Tod der 86-Jährigen in Kauf genommen. Die Mordqualifikation sei sowohl betreffend dem Beweggrund wie auch der Ausführung erfüllt. Laut Anklage starb die Frau an den Schlägen und der anschliessenden folterähnlichen Fesselung. Sie habe einen ein- bis zweistündigen «elenden und qualvollen Todeskampf» erleiden müssen.

Im November 2021 wurde der 78-Jährige vom Bezirksgericht Meilen wegen Mordes zu einer Freiheitsstrafe von 13 Jahren verurteilt. Das Urteil begründete das Bezirksgericht mit der besonderen Skrupellosigkeit, mit welcher der Täter vorgegangen war. Dies als Zusatzstrafe zu den sieben Jahren, welche das Regionalgericht Berner Oberland im Juni 2018 ausgesprochen hatte. Der 78-Jährige muss insgesamt 20 Jahre ins Gefängnis. 2016 hatte der Mann in Thun eine Juwelierfamilie überfallen. Er wurde 2017 auf der spanischen Ferieninsel Teneriffa verhaftet und an die Schweiz ausgeliefert.

«Nur ein Wahnsinniger würde so etwas machen»

Während des Prozesses vor dem Bezirksgericht Meilen wie auch vor dem Obergericht Zürich stritt der Beschuldigte nicht ab, in der Villa gewesen zu sein. Er habe mit der 86-Jährigen während rund neun Monaten eine sexuelle Beziehung geführt. Deshalb sei es auch nicht überraschend, dass man DNA-Spuren von ihm in der Villa fand. «Ich war monatlich ein bis zwei Mal bei ihr im Haus. Sie bezahlte mich für ihre sexuellen Fantasien», sagte er am Montag vor dem Obergericht. Sie habe ihm insgesamt 300’000 Franken bezahlt. Zeugen und Zeuginnen gebe es keine: «Sie wollte nicht, dass jemand davon erfährt», so der Beschuldigte. Zur Tat meinte er: «Nur ein Wahnsinniger würde so etwas machen. Ich würde nie eine Frau schlagen, die mir so viel Geld bezahlt. Das würde nur ein Dummkopf machen.»