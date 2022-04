Mit 60 Jahren – «Tatort»-Star Uwe Bohm «plötzlich und unerwartet» verstorben

Bösewicht aus dem «Tatort»

Bekanntheit erlangte Bohm insbesondere durch seine Rollen als Bösewicht in Krimis wie dem «Tatort». Uwe Bohm ist der Adoptivsohn des Regisseurs Hark Bohm. So begann er seine Karriere als Teenager im Film seines späteren Adoptivvaters «Nordsee ist Mordsee». Später war er unter anderem als Theaterschauspieler am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg tätig. Bereits 1984 trat er zum ersten Mal in einer «Tatort»-Folge auf, ab den 2000er-Jahren kamen acht weitere Auftritte in der berühmtesten deutschen Krimi-Reihe hinzu. Seine Frau Ninon Bohm ist ebenfalls Schauspielerin. Die beiden wohnten in Berlin und haben einen gemeinsamen Sohn.