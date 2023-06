Deutschland: Tätowiererin entfernt Rammstein Tattoos

Sie bietet Fans von Rammstein an, die Tattoos gratis zu überdecken.

Die deutsche Tätowiererin Mila Loba bietet gratis an, Rammstein-Tattoos zu schwärzen. Sie will damit Fans unterstützen, die sich nach den Vorwürfen gegen Sänger Till Lindemann mit ihren Rammstein-Tattoos nicht mehr wohlfühlen.

Lobas Spezialität ist das sogenannte Blackwork. Bei dieser Technik verwenden die Tätowierer nur schwarze Tinte. Das Motiv besteht zum grossen Teil aus schwarzen Flächen. Das Angebot machte sie am Dienstag in einem Instagrampost. Vorher sah sie das Video der Youtuberin Kayla Shyx, die ihre Erfahrungen an einem Rammsteinkonzert schilderte. Eigentlich war Lobas Post nur für ihre Kundschaft und Bekannten gedacht.