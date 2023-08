Tattooentfernungen boomen: «Ich schäme mich für mein Tattoo»

In der Schweiz boomt das Geschäft mit Tattooentfernungen. Laut mehreren Studios hat sich die Nachfrage in den letzten Jahren gar verdoppelt. Auch Mitglieder der 20-Minuten-Community lassen sich ihre Motive weglasern.

Sina (25): «Wenn immer möglich überschminke ich mein Tattoo»

Adelina (35): «Durch den Gewichtsverlust ist das Tattoo verrutscht»

Evo (36): «Mit mehreren Behandlungen versuche ich die Tattoos zu entfernen– ohne Erfolg»

Nora (25): «Ich dachte, ich gewöhne mich mit der Zeit daran»

Nora F. (25) aus dem Kanton Zürich ist soeben dabei, ein Tattoo entfernen zu lassen, welches sie erst im letzten November habe stechen lassen. «Bei einer Reise durch Bali habe ich mir spontan an der Schulter eine Libelle tätowieren lassen.» Schon während des Termins habe die 25-Jährige gemerkt, dass ihr die Stelle, wo die Schablone angebracht wurde, nicht besonders gut gefällt. «Wir haben sie dreimal geändert. Nie war ich so ganz zufrieden. So dachte ich mir einfach, dass ich mich mit der Zeit daran gewöhnen werde und liess es stechen.» Dem sei aber nicht so gewesen. «Es gefällt mir einfach nicht. Nun muss ich das Tattoo in mehreren Behandlungen entfernen lassen.»