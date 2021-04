Tötungsdelikt Des Alpes : Tatverdächtige könnte bald aus U-Haft entlassen werden

Die Tatverdächtige im Fall Des Alpes könnte am 6. Mai aus der Untersuchungshaft entlassen werden. Das Obergericht gab ihr teilweise recht und verkürzte die U-Haft.

In Interlaken wurde im Oktober 2020 auf dem Des-Alpes-Areal ein toter Mann gefunden.

Der Fall des getöteten Wirts des Restaurants Des Alpes, in Interlaken sorgte schweizweit für Aufsehen. So auch die Festnahme von dessen Ehefrau, eine bekannte Profi-Boxerin. Seit dem 9. November sitzt die Tatverdächtige in Untersuchungshaft, es gilt die Unschuldsvermutung. Im Februar verlängerte das regionale Zwangsmassnahmengericht Oberland die eigentlich auf drei Monate beschränkte Untersuchungshaft bis zum 6. August um ein halbes Jahr, wie die «Berner Zeitung» berichtet. Dagegen wehrte sich die Frau vor Obergericht.