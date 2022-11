Basel: Tatverdächtiger (51) nach Tötung von Taxifahrer gefasst

Am 18. November wurde in Basel der Taxifahrer A.S.* nach einem Streit in seinem Fahrzeug erstochen. Er erlag noch am Tatort seinen schweren Verletzungen.

Am vergangenen Freitag wurde der 49-jährige A.S.* an der Peter Merian-Strasse in Basel in seinem Taxi nach einem Streit von einem Fahrgast erstochen. Der Täter entkam trotz einer rasch eingeleiteten Grossfahndung. Eine Woche später ist es nun zu einer Festnahme gekommen. Die Familie des Getöteten soll bereits am Donnerstag darüber informiert worden sein, wie 20 Minuten von einer Quelle aus dem Umfeld der Angehörigen weiss. Die Basler Staatsanwaltschaft machte dies dann am Freitagvormittag offiziell.