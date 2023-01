Messerangriff auf Passanten : Tatverdächtiger Amerikaner war Tourist – Staatsanwaltschaft beantragt U-Haft

Am Mittwoch sind in Zürich zwei Männer mit einem Messer attackiert worden. Gegen einen Amerikaner (38) besteht ein «dringender Tatverdacht», so die Zürcher Staatswanwaltschaft.