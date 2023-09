Tatverdächtiger in U-Haft: Das sagt Mutter von Marie Sophie (14)

Bei der Suche nach der vermissten Marie Sophie ist die Polizei in Nordhessen am 28. September 2023 in einem Wald auf eine Mädchenleiche gestossen.

Nach dem Fund einer toten 14-Jährigen in einem Wald in Nordhessen hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen.

Die 14 Jahre alte Marie Sophie aus der Ortschaft Bad Emstal in Nordhessen kam gewaltsam ums Leben. Das zeigen die Ergebnisse der Obduktion, wie die Polizei und die zuständige Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilten. Das Mädchen hatte am Mittwochabend sein Zuhause verlassen, einen Tag später entdeckte ein Mann beim Holzhacken die Leiche der Jugendlichen bei einem Holzstapel am Zaun einer Feldscheune. Der Fundort liegt nur 800 Meter von Marie Sophies Haus entfernt.