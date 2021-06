Meggen LU - Tatverdächtiger nach Raubüberfall auf Bankfiliale festgenommen

Laut News-Scouts ist es am Freitagmorgen in Meggen zu einem Banküberfall gekommen.

Auf Bildern von News-Scouts ist eine Polizeiabsperrung bei der Filiale Raiffeisen-Bank in Meggen zu sehen. Mehrere Polizisten waren vor Ort im Einsatz, wie man auf den Bildern weiter sieht. Gemäss News-Scouts soll es am Freitag zu einem Banküberfall gekommen sein. Auch ein Polizeihund war beim Einsatz beteiligt, berichtet ein News-Scout.

Die Luzerner Polizei bestätigte am Freitag auf Anfrage den Einsatz vor Ort in Meggen. Wie es in einer Mitteilung heisst, überfiel ein Mann kurz vor 10.30 Uhr die Geschäftsstelle der Raiffeisenbank. «Anschliessend flüchtete er mitsamt der Beute in unbekannte Richtung», heisst es in der Mitteilung. Verletzt wurde niemand.