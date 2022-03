Tötungsdelikt in Ziefen BL – Tatverdächtiger und Opfer wohnten praktisch Tür an Tür

Am Sonntag wurde in Ziefen S.K. (60) auf einem Hundesportplatz erschossen.

Der tatverdächtige Sohn der erschossenen S.K. wohnte praktisch Tür an Tür im gleichen Block in einer Basler Vorortsgemeinde. Blumen, eine Trauerkarte sowie eine Grabkerze sind vor der Haustüre der Verstorbenen platziert. Zeichen der grossen Betroffenheit in der Nachbarschaft. Ihr Hund ist bei der besten Freundin untergebracht. Die Kaninchen, welche im Garten grasten, sind ebenfalls weg. «Sie war immer sehr lieb mit den Kindern in der Nachbarschaft. Ich bin schockiert», sagt ein Nachbar.