Rickenbach TG : Tatverdächtiger von Schiesserei in Ungarn festgenommen

Der mutmassliche Täter einer Schiesserei in Rickenbach TG konnte ermittelt werden. Ein Auslieferungsverfahren wurde eingeleitet.

In einem Restaurant im thurgauischen Rickenbach kam es am Pfingstsonntag zu einer Schiesserei.

Nun konnte ein Tatverdächtiger in Ungarn festgenommen werden.

Im Mai 2021 fielen in Rickenbach TG mehrere Schüsse.

Am Pfingstsonntag 2021 kam es in Rickenbach TG gegen 23 Uhr zu einem Streit, der darin ausartete, dass Schüsse fielen. Der mutmassliche Täter wurde darauf international gesucht. Nun meldet die Staatsanwaltschaft Thurgau, dass ein 33-jähriger Serbe in Ungarn festgenommen werden konnte. Er steht unter dringendem Tatverdacht. Laut Staatsanwaltschaft wurde ein Auslieferungsverfahren eingeleitet.