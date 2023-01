Zürich: Tauben füttern wird bald verboten, Vogelfreunde sind empört

6000 Tauben leben in der Zürcher Altstadt, 16’000 sind es in der Stadt Zürich insgesamt.

Sei es auf dem Lindenhof, beim Bellevue oder im Niederdörfli: In der Zürcher Innenstadt leben rund 6000 Tauben, in der ganzen Stadt sind es rund 16’000. Die Stadt Zürich bittet die Bevölkerung seit langem, die Tiere nicht aus «falscher Tierliebe» zu füttern: Die unbegrenzte Nahrungsressource führe zu einer starken Vermehrung, sodass die Tiere sogar im Winter erfolgreich brüten und Junge aufziehen würden. Die Population müsse daher fortwährend kontrolliert und reguliert werden – nicht zuletzt, weil jährlich rund 80 Tonnen Taubenkot anfallen. Eine starke Taubenkotverschmutzung könne laut der Stadt Zürich bei Kindern, kranken und älteren Menschen gesundheitliche Probleme zur Folge haben.

Das revidierte Jagdgesetz , das im Kanton Zürich voraussichtlich am 1. April in Kraft tritt, sieht deshalb explizit ein Fütterungsverbot von Wildtieren vor – neben verwilderten Haustauben auch von Greifvögeln oder Füchsen. Bei Verstoss gegen das Verbot droht eine Busse von 200 Franken.

Taubenfreunde üben ob der Regel nun heftige Kritik: In einer an die Zürcher Stadt- und Kantonsregierung gerichteten Petition fordern über 1100 Personen, dass betreute Taubenschläge eingerichtet werden. Dort sollen die Tiere artgerechtes Futter sowie medizinische Betreuung erhalten.

Taubenschläge als einzige tierfreundliche Option

In einem offenen Brief an den Kantonsrat fordert dies auch die Taubenaktivistin Lotti Tschanz. Sie schreibt, dass es sich bei Tauben nicht um Wildtiere handelt, sondern um domestizierte und weitergezüchtete «obdachlose Haustiere»: «Die einzige wirksame und tierschutzgerechte Methode, um die Taubenpopulationen auf Dauer zu verkleinern und gesunde Tiere zu bekommen, ist die Einrichtung betreuter Taubenschläge.» Nur so nehme die Präsenz der Futterschwärme in der Stadt und die Belästigung der Stadtbewohnerinnen und -bewohner durch bettelnde Tauben ab.